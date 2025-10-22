El candidato a diputado de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires Diego Santilli señaló que "estamos transitando el camino correcto y los resultados no se pueden ver de la noche a la mañana" y destacó que "sin embargo ya se puede apreciar un orden en lo económico que permite la caída de la inflación".

Santilli sostuvo que "la sociedad está de acuerdo con el esfuerzo que está realizando porque entendió lo que dice el presidente Milei, que no se puede gastar más que lo que se genera" y puntualizó que "también entendió que primero hay que ordenarse en lo económico y en lo público para empezar a crecer".

El candidato a diputado bonaerense aseguró que "ahora viene la etapa de salir para adelante y ese momento es muy duro y ningún país que creció pudo evitarlo".

"El populismo solucionaba los problemas coyunturales con mucha facilidad llenando el Banco Central de papeles y creando inflación, pero eso no podía seguir así porque terminaba con el 90% de pobreza", agregó Santilli.

Además, recordó que "logramos bajar 15 puntos del PBI en el gasto eligiendo otro camino y eso es lo que tenemos que explicarle a la gente" y manifestó que "eso es clave para avanzar con las reformas necesarias en lo laboral y lo impositivo".

Santilli indicó que "hay una realidad que es que de 23 millones de argentinos con posibilidades de trabajar, 6 millones trabajan en el sector privado formal, otros 3 millones lo hacen en el sector público y 14 millones son informales".

"Por eso tenemos que insistir con la modernización laboral, con bajar impuestos y con los mecanismos que sean necesarios para mejorar la calidad y la cantidad de empleos", añadió.

Por último, remarcó que "en septiembre perdimos en la provincia de Buenos Aires porque hubo apatía y porque no se discutieron los temas importantes para los bonaerenses, como la inseguridad, la salud o la educación" y puntualizó que "eso lo hemos corregido y se va a traducir en un mejor resultado el domingo".