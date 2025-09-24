“Estamos tranquilos con el apoyo de EEUU, pero también confiamos en las normas que dictamos"

El jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, dialogó con el equipo de Creer o reventar y destacó la reunión entre el presidente argentino Javier Milei con su par norteamericano, Donald Trump, en la ciudad de Nueva York, tras celebrar "el total apoyo" expresado por mandatario estadounidense al Gobierno. Aseguró que "el Gobierno está tranquilo con el apoyo recibido por el secretario del Tesoro Scott Beseen y el presidente de Estados Unidos", y aclaró que "sin embargo, confiamos más en las normas que dictamos internamente para calmar la volatilidad en los mercados".

"Fueron semanas duras y difíciles por una concatenación de hechos negativos que empiezan antes de los comicios bonaerenses y que se plasman en la sanción de leyes en el Congreso que atentan contra la marcha del Gobierno al atentar contra el equilibrio fiscal", destacó Francos.

El jefe de Gabinete sostuvo que esas circunstancias "hicieron mella en la opinión pública y eso se vio en algunas elecciones provinciales" y dijo que por ese motivo "nos planteamos revisar los errores que habíamos cometido".

Además, reconoció que los aprietes cambiarios generaron cierta preocupación en el Gobierno y remarcó que por ese motivo "el presidente Milei tomó una decisión que puede ser considerada audaz pero que tiene mucha claridad y que fue quitar las retenciones hasta el 31 de octubre".

"Esto permitirá que existan los dólares necesarios para apoyar el plan económico del presidente Javier Milei", agregó el jefe de los ministros.

En otro orden, Francos se refirió al posible diálogo entre el presidente Javier Milei y el expresidente Mauricio Macri y sostuvo que "Macri es un hombre de consulta que por distintas circunstancias hace un tiempo que no dialoga con el Gobierno" y aclaró que "sin embargo, el expresidente está en nuestra agenda para mantener contactos".

"La idea es aunar los equipos y los esfuerzos del PRO y de la LLA para trabajar juntos en el Congreso sobre los proyectos que necesita el modelo económico", añadió.

Francos recalcó que "El PRO es una fuerza importante y su líder Mauricio Macri también".