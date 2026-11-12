“Estamos trabajando fuertemente para ser una alternativa de gobierno en Tucumán”

Así lo afirmó Lisandro Catalán, precandidato a gobernador de Tucumán por La Libertad Avanza y exministro del Interior de la Nación, en diálogo con Nico Yacoy del programa Primer Round de Radio Nacional.

“Estamos muy entusiasmados, en poco tiempo pudimos sacar un caudal muy importante de votos”, aseguró.

Y recordó que “Tucumán es una provincia que viene gobernada desde 1983 por el peronismo, que se convirtió en un sistema político que se enquistó en el poder tucumano”

“Con gente nueva, de afuera de la política, estamos tratando de llevar adelante una renovación del sistema político de Tucumán”, resaltó Catalán.

Y remarcó: “Estamos trabajando fuertemente para la constitución de una alternativa real de gobierno”.

Con relación al desdoblamiento de las elecciones, consideró que “el sistema político en general debe simplificarle la vida al ciudadano”

“Termina siendo una falta de respeto al ciudadano; el sistema político se debe a sí mismo un ordenamiento de su funcionamiento institucional y no especular con desdoblar”, añadió.

Finalmente, planteó la necesidad de “bajar el costo político, las transferencias discrecionales, para poder bajar impuestos para poder llevar adelante una política de shock e inversiones que genere empleo genuino”.