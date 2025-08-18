"Estamos teniendo uno de los mejores años de este siglo para el mercado inmobiliario"

El vicepresidente de la Cámara Argentina de la Inmobiliaria Daniel Zampone en diálogo con el equipo de Creer o Reventar en Radio Nacional afirmó que el el sector está atravesando "uno de los mejores años de este siglo" y mencionó que en junio de 2025 se "batieron récords" en compra ventas de inmuebles respecto a los últimos 17 años.

"Estamos teniendo uno de los mejores años para el mercado inmobiliario y en junio batimos récords en estadísticas de compraventas respecto a los últimos 17 años", dijo.

El especialista explicó además que el actual gobierno también revirtió la situación de este mercado al "derogar la nefasta ley anterior de alquileres" en diciembre de 2023 y que eso permitió que los inquilinos empezaron a tener "calidad de elección".

"Veíamos que esto iba a volver al 2018 ó 2019, contrato en pesos a dos años con ajustes trimestrales por IPC", agregó.