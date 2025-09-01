"Estamos muy confiados que en octubre la gente va a valorar lo que hizo el Gobierno nacional"

El economista y candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza por La Pampa, Adrián Ravier, dialogó con el equipo de Creer o reventar y expresó que "en las elecciones de octubre se está jugando si queremos volver atrás con el kirchnerismo o si queremos completar estas reformas que Javier Milei viene implementando desde que llegó a la presidencia".

"Estamos en estos casi dos años de políticas económicas correctas, en un programa de estabilización que es exitoso, en luchar contra la inflación, en equilibrar las cuentas públicas, en bajar el gasto público que estaba muy alto", sostuvo, al tiempo que manifestó que "el diagnóstico es correcto, ya que la Argentina necesitaba salir de ese enorme déficit fiscal que acumulaba por décadas".

En ese marco, sostuvo que "poco a poco la Argentina se va ordenando" y expresó: "Estamos expectantes de lo que pase en octubre, pero muy confiados, la gente va a valorar lo que hizo el Gobierno nacional". "Vamos a seguir dando soluciones a problemas heredados", subrayó.