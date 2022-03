"Estamos monitoreando los ríos de la zona de Alpachiri"

Si bien en los últimos días no hubo tormentas importantes como las que cayeron el fin de semana, desde Defensa Civil están en alerta por las lluvias que no han parado en las últimas horas. “Hasta el momento no tenemos ráfagas importantes, pero sí una lluvia copiosa. No vemos todavía problemas en la circulación, pero si esto se prolonga puede haber mayor concentración de agua. Tenemos informes de que la lluvia más importante se ha registrado hasta esta mañana es en la zona de Alpachiri. Estamos monitoreando los ríos de esa zona para ver si hay inconvenientes. Continuamos en alerta”, advirtió Ferrnando Torres, director de Defensa Civil.

