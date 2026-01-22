“Estamos maravillados y obnubilados con el nacimiento de Vito"

El lunes 19 de enero a las 17:10, Sofía Pachano y Santiago Ramundo fueron padres de Vito, que pesó 3,400 kilogramos. Nora Briozzo, en 100% Nora, conversó con el abuelo coreógrafo que nos contó cómo vive este momento tan importante en su vida.

Aníbal Pachano intentó expresar las “emociones tan encontradas y difíciles de describir en palaras” que genera el nacimiento de su nieto.

“Estamos maravillados, obnubilados, no entendemos nada”, dijo en referencia a cómo se siente tanto él como la abuela, Ana Sans.

“Mi nena hoy ya es mamá, logró una familia maravillosa junto a Santi”, resumió al hablar de la llegada de Vito, su nieto, “el bebé milla que se hizo esperar”.

"Es re tranquilito, Vito. Es una mezcla de los dos. Lo miro y no puedo creerlo". "Sofía está divina, tuvo un embarazo tranquilo, en paz. Arman una pareja re linda con Santiago".

También, Pachano se refirió a su participación en el nuevo ciclo televisivo que encabezará Beto Casella en América TV, con estreno previsto para febrero.