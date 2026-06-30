“Estamos llevando un poco de la cultura argentina a toda Hispanoamérica”.

Con una vasta trayectoria en la producción televisiva y de contenidos, el comunicador, publicista y productor audiovisual conversó con Nora Briozzo, en “100% Nora”, sobre una aventura inolvidable con Plim Plim y sus amigos en Safari Musical: El Gran Concierto en la Selva.

Guillermo Pino contó detalles del espectáculo que puede disfrutarse en el Teatro Broadway, en la ciudad de Buenos Aires, desde ahora y durante las vacaciones de invierno.

“Estamos pasando por un lindo momento de mucho reconocimiento de los chicos y los padres. Estamos en una etapa muy linda”.

“Es una apuesta muy ambiciosa, está yendo un montón de gente. Es un momento para disfrutar en familia, un espectáculo muy lindo, de mucha participación de la gente”, señaló.

También, Pino recordó la creación de su personaje “El Payaso Plim Plim”, que se remonta a 2006.

“Rápidamente nos adoptó el público. Logramos un liderazgo indiscutido. Me conmueve que estamos sembrando una semillita de luz en la cabeza de los niños” a través de este personaje.