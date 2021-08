“Estamos interpretando lo que necesitan los santafesinos y santafesinas”

La vicegobernadora en uso de licencia y actual precandidata a senadora nacional Alejandra Rodenas dialogó con #TeLaResumo y explicó que desean transitar estas próximas elecciones PASO de la mano de la tradición de la diversidad ya que “las PASO tienen una vieja y fructífera historia en Santa Fe.”

“Nuestras intenciones son seguir suscribiendo los postulados del gobierno nacional, siempre adentro del Frente de Todos. Por eso creemos que una interna es poner en valor esta vocación de poder que siempre tuvo el peronismo.”

Con respecto a lo que está en juego en estas elecciones 2021, Rodenas describió que “el peronismo va encontrando su rumbo en el siglo 21 postpandemia y del otro lado hay un neoliberalismo que para nosotros está perimido y exhibiendo sus facetas más oscuras.”

“Estamos transitando esta campaña con austeridad, recorremos la provincia entera y escuchamos a los compañeros y compañeras. Estamos interpretando y poniendo en valor lo que expresan los santafesinos y santafesinas.”

A propósito de su pedido de licencia como vicegobernadora, Alejandra Rodenas recordó que “luego de 30 años en el Poder Judicial no dudé en renunciar sin privilegios para someterme a la voluntad popular, sentía que no debía tener reaseguros como cualquier persona y ahora es igual, debía pedir licencia como vicegobernadora de la provincia.”

Rodenas elogió la campaña de vacunación que está llevando adelante el gobierno nacional “es una campaña equitativa, federal e igualitaria. Por eso creo que sin estructuras democráticas y estatales fuertes no es posible salir. Necesitamos políticos que estén a la altura de la circunstancias y medios de comunicación que estén acompañando el proceso y que no sean solamente los viabilizadores del enojo, tenemos la responsabilidad de contener el sistema democrático. Y tenemos la obligación de dejarles a las siguientes generaciones un mundo que no se deshace, y ese mundo es de estructuras políticas fuertes pero también nobles y más transparentes al servicio de la sociedad. Necesitamos un nuevo pacto de ciudadanía, llegando al respeto y diálogo posible.”

Finalmente, Alejandra Rodenas exhortó a los santafesinos y santafesinas “a votar la lista #LaSantaFeQueQueremos que en senadores encabeza un dirigente como Agustín Rossi, con toda una vida de militancia, coherencia y responsabilidad política. También en diputados con Eduardo Toniolli, un gran dirigente y con gran futuro. Estamos convencidos de que entre todos y todas vamos a construir en el Senado y en Diputados una mejor Santa Fe siempre adentro del Frente de Todos“.