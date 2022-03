En el Día Nacional del Agua, el administrador del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) describió el actual panorama en el país y precisó que "9 millones de argentinos no tienen agua potable, 20 millones no cuentan con cloacas y un millón 800 mil familias no tienen un baño digno".

En ese marco, Enrique Cresto detalló las obras que se hacen desde el 2019 y resaltó: "Cuando asumimos había solo once obras en ejecución en Argentina, mientras que hoy tenemos más de 1.200 obras de agua y saneamiento en todas las provincia, sin importar el color político o la cantidad de habitantes".

Tras señalar que "ya van más de un millón y medio de argentinos que se sumaron a la red de agua", el funcionario subrayó: "Estamos haciendo una inversión histórica en agua y saneamiento".

"La Capital Federal es la única ciudad del país que tiene hoy el 100% de cobertura de agua y cloacas, con sus cañerías renovadas", dijo.

Ahí Vamos, lunes a viernes de 9.00 a 12.00

Con Gisela Busaniche, Carlos Ulanovsky, Alfredo Zaiat, Agustín Álvarez Rey, Horacio Marmurek, Ingrid Beck, Diana Costanzo , Santiago Lucía, Cecilia Diwan, Cristian Bello, Felipe Pigna y Néstor Espósito.