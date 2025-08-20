“Estamos frente a una posibilidad histórica en Tucumán y en el país”

Federico Pelli, primer candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en la provincia de Tucumán, se mostró confiado en que ese espacio se impondrá en las elecciones de octubre al considerar que “hay un cambio como en el país y la sociedad ya no se deja engañar, porque Milei “llegó para romper ese viejo paradigma”.

“Somos gente nueva, no somos políticos de 20 o 30 años que la gente los conoce. La mayoría venimos del sector privado, que la gente por ahí no nos conoce, pero tenemos mucha expertise en lo nuestro”, señaló en una entrevista con el programa Viva la Pepa, por Radio Nacional.

En ese sentido, expresó: “La chicana es que no somos conocidos y nosotros decimos, mejor, porque los que son conocidos por las políticas de estos años, son los que hoy nos llevan a tener emergencias en varios sectores”.

Dijo también que “El gobernador –Osvaldo- Jaldo tomó una dinámica totalmente kirchnerista en los últimos meses, y la lista del peronismo está totalmente llena de candidaturas testimoniales”.

“La provincia está en piloto automático durante dos meses y medio porque las principales autoridades están haciendo campaña. La de ahora es la quinta candidatura testimonial de Jaldo en su carrera. Siempre decía que iba a asumir, ahora ya directamente dijo que no asumirá la banca”, completó.

“Jaldo y –el exgobernador- Juan Manzur se enfrentan desde el año 2021. Se odiaban y se tiraban dardos, hasta hace un mes que están nuevamente unidos: los une el espanto y el miedo a perder”, aseveró.