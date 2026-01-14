“Estamos felices de poder contar con Carboni y Miljevic, son dos grandes incorporaciones"

El ex arquero, actual director deportivo de Racing conversó con el equipo de “Pasión Nacional” sobre su carrera como jugador profesional, la actual gestión en el club de Avellaneda y el mercado de pases.

“La gestión siempre fue lo que me intrigó y apasionó”, admitió Sebastián Saja, al destacar la propuesta que vino de la mano de Diego Milito y consideró “una gran oportunidad”.

“Los últimos años fui analizando la carrera de entrenador, una vez retirado me hizo replantearme mi vida personal y profesional y ahí busqué estabilidad”.

“Desde el momento que me fui de Racing, yo sabía que en el futuro iba a tener la posibilidad de volver”, reconoció.

“Me tocó volver, no me equivoqué y soy el primero y más consciente de que todo lo que hizo en el club quedará marcado en la historia”.

Saja también se refirió al mercado de pases y, al respecto, dijo que “estamos felices de poder contar con Valentín Carboni y Matko Miljevic”.

“Son dos grandes incorporaciones que hemos hecho en este mercado, estamos con mucha ilusión”.

También, el ex arquero reflexionó sobre su paso como parte del cuerpo técnico en el Inter Miami.

“Fue una experiencia enorme, tengo los mejores recuerdos”.

En otro tramo de la charla, analizó el rol del arquero en el fútbol actual.

“La transformación del arquero en los últimos 20 años ha sido enorme, hoy es mucho más completo técnica y físicamente, ha evolucionado y se ha vuelto una parte fundamental del equipo”.

Por último, ratificó la identificación con la Academia y, en ese sentido, señaló que “Racing tiene una pasión inexplicable, como dice un tema de la hinchada”.