Adrián Noriega, en Nunca es tarde, conversó con el profesional, director del Instituto de Neurología Buenos Aires – INBA- sobre los temas abordados en el marco del Congreso Mundial de la Enfermedad de Alzheimer.

Entre las novedades más importantes, el neurólogo explicó que “estamos en una nueva era, de detección precoz de la medicina personalizada, de la prevención activa”.

En ese marco, Andersson indicó que existen “marcadores biológicos cada vez más precisos”, se refirió al eje intestino-cerebro y cómo repercute en la aparición de enfermedades como el Alzheimer.

Detalló, al mismo tiempo, que la ciencia ha identificado 14 factores clave que podrían influir en el desarrollo de enfemedades neurológicas.