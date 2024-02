"Estamos en una de las peores crisis económicas y sociales de Argentina"

El Gobernador Martín Llaryora inauguró el periodo de sesiones legislativas de Córdoba, con anuncios, respaldo a la obra pública y la educación y declaraciones respecto de la política nacional. "Quiero ratificar mi total compromiso para tomar todas las decisiones necesarias en estos momentos tan difíciles. Voy a dejar todo para estar a la altura de estos tiempos y las necesidades de mi pueblo, sabiendo que estamos en una de las peores crisis económicas y sociales de la República Argentina", declaró ante el parlamento local.

Recordó que en el discurso de asunción de su mandato en diciembre pasado, “hablé de la crisis, que todos debíamos hacer un esfuerzo en conjunto para proteger a los más vulnerables, a los más desprotegidos. Me hubiera querido equivocar pero la verdad es que acerté. La crisis cada día es peor y se profundiza, lamentablemente, en la economía nacional". Consideró que en ese agravamiento, ninguna provincia "se pueda salvar" y que "las perspectivas, por los números que tenemos de este mes y de lo que vemos que está sucediendo, lamentablemente son aún peores".

"En crisis las obligaciones del estado se agrandan, la gente busca más la asistencia de la salud pública, el refugio de la educación pública, se nos elevan las atenciones en materia de emergencia social", dijo en otro pase de su discurso, y agradeció a los sindicatos y los intendentes por el trabajo conjunto para contener la situación.

En tal sentido, "debemos seguir generando convenios colaborativos con todos, con los prestadores de servicios también, y entender que esta crisis nos tiene que tener a todos juntos. Hoy estar bajo el paraguas del Estado es un diferencial, por la obra social, por la jubilación, por la estabilidad. Eso conlleva la responsabilidad en un momento de crisis de dar el doble, de exigirse más porque claramente en las crisis el compromiso de los servidores públicos debe ser mayor".

Llaryora también se refirió a las medidas tomadas por el gobierno nacional a su relación con las provincias y a los proyectos de ley que se están tratando en el Congreso de la Nación. "En estos pocos días de gestión hemos establecido una relación correcta con el gobierno nacional, me han visto inclusive apoyar al gobierno en ese primer momento, fuimos con todos los gobernadores, pero esa relación tiene que contener respeto mutuo, debe tener un diálogo franco y abierto", dijo.

En uno de los pasajes más destacados, Llaryora resaltó la importancia de los parlamentarios cordobeses en el congreso. "Acabamos de dar quórum, acabamos de ser uno de los gobiernos que acompaña el debate de esta ley que se plantea como una oportunidad y sin el apoyo del Gobierno de la Provincia de Córdoba, esta ley no podría estar siendo tratada porque nuestro bloque ha permitido que la misma hoy esté sesionando". "me parece que lo importante en democracia es que el parlamento pueda sesionar, dialogar, buscar consenso y generar iniciativas nuevas. Por supuesto que también pueda expresarse en los disensos entendiendo que es lo mejor para la Argentina", recalcó.

Sin embargo, explicó que "no puede haber un plan fiscal que saque a la Argentina sin tener en cuenta un plan productivo que genere trabajo y empleo. No vamos a acompañar ninguna medida que desgarre al tejido productivo y social del país, no estamos de acuerdo que para alcanzar la calma fiscal lleguemos a la paz del cementerio. Vamos a hacer lo posible y lo imposible para que la obra pública en nuestra provincia continúe porque nosotros somos productivistas, somos desarrollistas, y sabemos que gobernar es, fue y será generar trabajo".

Respondió al mensaje del presidente respecto de los recursos para las provincias, al asegurar que "desde el corazón federal de la Argentina también le decimos para sacar la Argentina la tenemos que sacar completa, no basta con cerrar los números nacionales y que se caigan los sectores productivos las provincias".

En lo referido a la seguridad, el mandatario anunció la implementación de un nuevo modelo “para agilizar y mejorar la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico. Estamos poniendo en práctica un sistema mixto en materia de seguridad”, dijo al considerar que "la inseguridad es hija de la exclusión, lo que plantea por supuesto un abordaje muy complejo en un país donde crece la inflación, sube el desempleo y la marginalidad".

En sus declaraciones, Llaryora reforzó la continuidad del Incentivo Docente, la obra pública, el adelanto del Fodemec a los intendentes para el arreglo de las escuelas, consistente en 18 mil millones de pesos. Anunció también la construcción de 4 hospitales, la refacción de otros 12 y la inversión de 7 mil millones de pesos "en las manos de los directores de hospitales para solucionar los temas más rápidos y no tener que depender de la autorización de un ministro".

Adelantó que existen 377 obras en toda la provincia en ejecución o por realizarse en materia de energía, rutas, autovías, acueductos, gas natural, plantas depuradoras de líquidos cloacales, limpieza canales pluviales, obras de bombeo, entre otras. "Sin las obras, Córdoba no sería lo que es", concluyó el gobernador.