Enrique Cresto, titular del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, Enohsa, Ex. intendente de Concordia y pre candidato a diputado nacional por la provincia de Entre Ríos, se comunicó con “A las fuentes” para hablar acerca de la reconstrucción que se está llevando adelante en la Argentina y el objetivo planteado en campaña de llegar a ocho millones de habitantes que no tienen agua y 14 millones que no tienen cloacas.

Destaca que al asumir la gestión se encontraban 11 obras de saneamiento en ejecución en todo el país y hoy estamos en un proceso de mil obras en todo el territorio.

Sobre este tema también destaca que durante la gestión de Cristina Kirchner el Enhosa llegó a tener dos mil obras activas en casi todos los municipios, luego durante el macrismo el organismo fue prácticamente liquidado y hoy estamos nuevamente en más de mil obras y por esto, para que la política de agua y saneamiento no quede sujeta a un gobierno de turno, es necesaria una ley que garantice el acceso universal a estos servicios y el objetivo del gobierno es llegar al 2030 con el 100% de cobertura.