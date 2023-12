La Licenciada Mariana Olguín realizó un balance de gestión como directora de la emisora LRA 6 Radio Nacional Mendoza Quino.

Al respecto, la periodista mendocina describió la situación actual del pais en Aire Nacional “hay mucha incertidumbre actualmente porque no sabemos el destino de muchas personas y sabemos que muchas personas este 31 de diciembre dejan de trabajar por varias cuestiones, desde mi lugar me toca despedir a compañeros y compañeras que confié para hacer este proyecto de radio y pese al esfuerzo que hicimos no se logró mantener los puestos de los colegas contratados” y agregó “incluso el DNU no garantiza que los compañeros de planta permanente permanezcan en sus puestos de trabajo”.

“Ahora estamos en la pelea nuevamente de defender los medios públicos y ahora tenemos la incertidumbre de no saber qué va a pasar, no nos podemos fiar de nada y es un poroteo de votos para saber el futuro de muchos argentinos” declaró la directora al programa.

Aire Nacional: lunes a viernes de 9 a 12

Equipo: Marcelo Sisso, Gisela Marsala, Sebastián Abella, Victoria Luppu, Paola Ortiz, Viviana Gutiérrez, Julián Carballo, Marcos Lucero, Rolando Brizuela, Laura Lescano, Tomás Winterstetter, Emmanuel Rodríguez Deuscan y Camila Soriano.