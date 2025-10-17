La campaña hacia las elecciones nacionales transita su tramo decisivo, y Santiago del Estero se prepara para recibir al presidente Javier Milei este sábado, en un acto que busca fortalecer la presencia de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia.

Tomás Figueroa, candidato a senador nacional de LLA por Santiago del Estero, dialogó con el equipo de Creer o reventar y expresó que hay grandes expectativas por la llegada del presidente, al señalar que "hay muchas ganas de tenerlo a Milei aquí en Santiago del Estero". El jefe de Estado encabezará a las 10.30 una caminata por el centro capitalino, acompañado por Figueroa y Laura Godoy, quien encabeza la nómina para Diputados.

"Estamos muy entusiasmados para recuperar todo esos lugares que no hemos podido ocupar y contribuir a la Ley Bases. Hoy estamos en deuda con la sociedad para tener todas las leyes que necesitamos para que esta Argentina esté adelante, nos está esperando y mirando el mundo a colocarnos en el lugar de la Argentina, que siempre debía estar en el podio o al menos en el octavo lugar mundial", expresó Figueroa de cara a las elecciones del 26 de octubre.

Por otro lado, el candidato a senador nacional criticó la gestión del gobierno provincial de Gerardo Zamora y dijo que "la venta de droga se ha instalado en Santiago del Estero".