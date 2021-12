"Estamos destrozados y con poca fuerza, sólo pedimos justicia por mi nieto"

Silvia Gómez, la abuela paterna de Lucio Dupuy, el nene de 5 años asesinado por la madre y su pareja en La Pampa, aseguró que la familia está destrozada y con poca fuerza.

En diálogo con LV4 SAN RAFAEL señaló: “no adivinamos todo lo que pasó con Lucio. No sabíamos, simplemente nos comunicábamos por video llamada. Y le preguntábamos ¿mi amor, que te pasó en la perita? Y respondía -me caí-. ¿Qué te pasó en el brazo?- Me caí de la bicicleta. Él siempre sonriendo y cambiando de tema enseguida. ¿Cómo íbamos a pensar que eran lesiones por parte de la madre?”.

DESCARGAR

Silvia segura que de haber sabido que Lucio era víctima de maltrato, lo hubieran tenido con ellos. La última vez que compartieron tiempo con el niño fue para el día del padre y luego de eso la comunicación sólo era por video llamada.

“Cuando mi marido llamaba, porque a mí me habían bloqueado; siempre nos ponían excusas, diciendo que no estaba o que estaba durmiendo con la otra abuela. No contestaban o pedían que le llamáramos más tarde y así iban pasando los días”.

La mujer asegura que su hijo pagaba la cuota alimentaria y pese a tener regulado un régimen de visitas, la madre nunca lo respetó, impidiendo el contacto de Lucio con su familia paterna.

“Ellos vivían a 150 km y habían pautado que mi hijo fuese a verlo domingo por medio. Cumplió uno o dos domingos y después todas eran excusas. Que Lucio estaba en penitencia. Que lo había llevado al psicólogo y que había sugerido que no viera al padre por cómo se ponía después de los encuentros con el padre. Mi hijo hizo exposiciones y denuncias, porque ella no cumplía con lo pautado”.

“Espero que la justicia nos dé todo lo que ha faltado hasta el momento. Espero que me expliquen por qué no hubo un seguimiento después de que a mi hijo le sacaran al nene. El sistema y la sociedad han fallado tanto. Ahora una vecina dice que escuchaba que al nene le pegaban todos los días y dijo que por miedo a las represalias y porque está embarazada y que tiene una nena de la misma edad con problemas con el papá no dijo nada. ¿Por qué no le dijo a otra vecina, por qué no lo hizo de forma anónima?¿Por qué cuando el nene iba al jardín, donde trabajan profesionales psicopedagogos, psicólogos, donde seguramente ha ido con marcas, no dijeron nada, debieron haber visto las reacciones del nene. ¿Por qué se callaron? ¿Por qué la policía no insistió en ese llamado de auxilio cuando les dijeron que se habían equivocado de casa?¿Por qué no chequearon el llamado, ni nadie nos avisó nada? Son muchas preguntas y de ahora en más esperamos respuestas y que se haga justicia.

A mi nieto lo mataron, a mi nieto lo callaron. Pero nosotros vamos a seguir con la poca fuerza que él nos da, pidiendo justicias, para que no haya más chicos que pasen por lo que pasó mi nieto”.

Infinita tarde

Lunes a viernes de 13 a 15,30 hs.

Pablo Diab, Andrea Oliva, Eduardo López

Móvil Facundo Covarrubias

Producción Bruno Palma