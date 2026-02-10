"Estamos convencidos de que hay que producir un cambio para la modernización laboral"

El senador y presidente provisional del Senado Bartolomé Abdala, en diálogo con el equipo de Primer Round por Radio Nacional, habló sobre el tratamiento del proyecto de ley de la Reforma Laboral en sesión extraordinaria de este miércoles.

"Estamos convencidos que hay que producir un cambio para la modernización laboral. Es una ley que necesita la Argentina, cuando hablamos de un crecimiento económico en el país, estamos hablando de que para esto son necesarios efectos multicausales", dijo.

Abdala mencionó que la legislación laboral está retrasada y que existe desde que "la televisión era en blanco y negro" y que el país "no puede quedarse atrás" en estos temas. "Hay que producir un cambio, hemos hablado con todos los sectores de la política en el Congreso. Y esto nos da a entender que mañana podremos sacar la media sanción", agregó.