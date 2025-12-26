"Estamos confiados en que podremos contar con la Ley de Presupuesto en poco tiempo"

El senador nacional y miembro de la Comisión de Presupuesto Agustín Monteverde en diálogo con el equipo de Hugo Macchiavelli se refirió al la sesión decisiva este viernes en el Senado, donde desde el mediodía intentará sancionar el Presupuesto 2026 junto con la Ley de Inocencia Fiscal.

"Creo que estamos con los números para poder sancionar la ley de Presupuesto. Seguramente esto nos va a llevar un debate de cierto tiempo, pero estamos confiados en que contaremos con la misma dentro de poco", dijo. "Tendremos una sesión que con seguridad no será breve. Va a depender mucho de cuántos oradores se anoten", agregó Monteverde.