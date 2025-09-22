Bertie Benegas Lynch, diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA), se refirió al actual contexto político económico y afirmó que "el riesgo país es el riesgo de tener un congreso de micos", al señalar que "el mapa legislativo está bastante bochornoso, está de espaldas a la gente; una buena parte del Congreso es destituyente, corrosivo y solamente quiere romper".

En comunicación con el equipo de Creer o reventar, defendió la gestión del presidente Javier Milei y, de cara a las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre, expresó: "El votante tiene que saber que por primera vez estamos haciendo algo distinto de lo que se hizo, que es lo mismo que hacemos en las finanzas y economía de nuestra casa, que es no gastar más de lo que se tiene".

En ese sentido, Bertie Benegas Lynch sostuvo que "la gente decidirá si quiere ser el Congo o la Argentina" y manifestó: "Estamos a mitad de camino, saliendo con mucho esfuerzo de un naufragio kirchnerista".