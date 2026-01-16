Estafas digitales: crecen los casos de clonación de WhatsApp y robo de dinero

Durante el verano se multiplican las denuncias por estafas digitales vinculadas a la clonación de cuentas de WhatsApp, una modalidad que en muchos casos deriva en el vaciamiento de cuentas bancarias, billeteras virtuales o consumos fraudulentos con tarjetas. Especialistas advierten que el aumento del uso del celular para pagos y gestiones cotidianas, sumado a la menor atención en períodos de descanso, favorece este tipo de delitos.

Marcelo Bugallo, especialista en Ciberseguridad y riesgos digitales, dialogó con el equipo de Ramos generales y remarcó que los estafadores suelen contactar a las víctimas haciéndose pasar por un conocido, una empresa o incluso por el supuesto soporte técnico de la aplicación, con el objetivo de obtener un código de verificación de seis dígitos que llega por SMS y que permite tomar control total de la cuenta.

Una vez que los delincuentes logran clonar el WhatsApp, utilizan la agenda de contactos para solicitar dinero de manera urgente, acceder a conversaciones privadas o avanzar sobre otras plataformas asociadas al número telefónico. En muchos casos, el engaño se apoya en mensajes creíbles, situaciones de urgencia o supuestos problemas técnicos que buscan generar confianza o apuro.

Además de la clonación de cuentas, los especialistas alertan sobre fraudes vinculados a pagos con tarjetas y códigos QR, una práctica cada vez más extendida. El uso de enlaces falsos, comercios apócrifos o QR adulterados puede derivar en débitos no autorizados o en la captura de datos personales y financieros.

Entre las principales recomendaciones se destaca no compartir nunca códigos de verificación, activar la verificación en dos pasos en WhatsApp y otras aplicaciones, desconfiar de pedidos urgentes de dinero y revisar con frecuencia los movimientos bancarios y de tarjetas. Ante cualquier sospecha, se aconseja bloquear la cuenta, avisar a los contactos y realizar la denuncia correspondiente para minimizar daños.