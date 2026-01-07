Estafaron a más de 200 turistas argentinos en Chile: advierten que para alquilar "es clave" consultar en sitios oficiales

Más de doscientas familias argentinas fueron víctimas de una estafa masiva en Chile tras contratar servicios de alojamiento turísticos que realmente no existieron. Tras haber hecho la respectiva denuncia, se conoció cómo operaba el acusado de los fraudes en ese destino chileno. El presidente de la Federación de Empresas de Turismo de Chile Jaime Guazini condenó el hecho en Radio Nacional Buenos Aires e hizo recomendaciones para evitar este tipo de engaños.

"Recomendamos a los turistas que visiten las páginas de internet oficiales y que busquen hotelería y operdores registrados. Eso es lo primero que hay que ver, así no caen en un cuento del tío", recomendó. "En temporada alta siempre alguno se aprovecha de la confianza de la gente. Nos duele y nos preocupa este tipo de situaciones", agregó.

Guazini recomendó a los turistas a visitar la web de Sernatur (Servicio Nacional de Turismo de Chile), Achet (Asociación Chilena de Empresas de Turismo) y Fedetur Chile.