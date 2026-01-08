Estados Unidos rediseñó la pirámide alimenticia para combatir la obesidad

El gobierno de Estados Unidos publicó las nuevas Guías Alimentarias 2025-2030, el documento oficial que define qué deben comer los estadounidenses y que impacta de manera directa en comedores escolares, programas sociales, fuerzas armadas y planes de asistencia.

La actualización, impulsada por la administración de Donald Trump, marca un cambio fuerte en la forma de entender la nutrición y recupera una versión invertida de la pirámide alimenticia como herramienta central para luchar contra la obesidad.

Lucas Marilungo, Licenciado en nutrición Matrícula Número 2332/2 conversó con el equipo de Viva la Pepa y dio detalles de esa novedad.

La nueva pirámide alimenticia prioriza el consumo de proteínas de alta calidad en cada comida, tanto de origen animal como vegetal. La guía recomienda carnes rojas, aves, mariscos, huevos, lácteos, legumbres, frutos secos, semillas y soja, y sugiere una ingesta de hasta el doble de la recomendación diaria tradicional de 0,8 gramos por kilo de peso corporal. El rango promovido ahora es de 1,2 a 1,6 gramos por kilo, un cambio que generó apoyo y críticas en partes iguales.

Más allá de los cambios y las contradicciones en las mismas recomendaciones del gobierno norteamericano, el nutricionista recomendó que cada cuerpo es diferente y este tipo de cambios siempre deben implementarse con la asistencia de un profesional.

Aseguró que se trata de ua dieta fuerte a la hora de bajar de peso pero remarcó que siempre se debe consultar a un especialista.