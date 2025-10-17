Estados Unidos ratificó su apoyo a la estabilidad económica de Argentina

El asesor del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, reafirmó el respaldo de Washington a la Argentina y destacó las acciones recientes para contribuir a la estabilidad de la economía local.

Según indicó, el Tesoro estadounidense intervino en los mercados financieros con el objetivo de sostener el valor del peso y acompañar el proceso de recuperación.

“El Tesoro se mantiene en estrecha comunicación con el equipo económico argentino mientras trabaja para que Argentina vuelva a ser grande”, expresó Bessent en su cuenta de X.

El funcionario señaló además que el Tesoro compró pesos en el mercado de swaps de Blue Chips y en el mercado al contado, y que el organismo monitorea todos los mercados con capacidad de actuar con flexibilidad y contundencia para estabilizar a Argentina.

Las declaraciones se conocen en un contexto de creciente acercamiento entre ambos países, reforzado por los mensajes recientes del embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, Peter Lamelas.

El diplomático aseguró que “pronto habrá grandes noticias” que fortalecerán la alianza económica bilateral y reiteró su confianza en el rumbo del gobierno argentino.

Lamelas valoró los avances hacia la estabilidad y subrayó que Argentina transita “el camino correcto hacia la prosperidad como república democrática, de libre mercado y soberana”.