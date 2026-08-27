Estados Unidos prorrogó un año más el embargo comercial a Cuba: "Se renueva todos los años por una ley que viene desde 1917"

La directora de la Licenciatura en Ciencias Políticas de Ucema Constanza Mazzina, en diálogo con el equipo de Nico Yacoy por Radio Nacional, analizó la decisión que Estados Unidos mantiene desde 1962, y que se extenderá según una determinación presidencial publicada este martes en el Registro Federal hasta septiembre de 2027.

"Esto data de 1917, por una ley que viene desde hace 100 años. La Revolución empieza en 1959, y ahí se mezcla esta idea de embargo con bloqueo tras la crisis de los mísiles. Ahí sí se da un bloqueo. De ahí, viene la idea de que ponen los barquitos y te bloquean cualquier forma de comercio. Lo que hay es un embargo; y la sanción más fuerte viene de los años 60 aunque se endurece con dos leyes en los años de Clinton", explicó.

Mazzina advirtió que la ley de 1917 obliga al presidente de Estados Unidos a renovar todos los años el embargo por decreto: "El embargo no lo puede levantar el Presidente. Esto es para los románticos que pensaban que durante el gobierno de Obama se iba a levantar. En ese momento había promesas en el aire, pero la realidad es que lo debe decidir el Congreso".