Estados Unidos: la ola de frío extremo ya dejó al menos 11 muertos y más de un millón de personas sin electricidad

Una intensa ola de frío invernal afecta en estos días a un amplio sector de los Estados Unidos, con una tormenta invernal que se ha extendido desde el centro hasta el noreste del país, acompañada de nieve, hielo y temperaturas extremadamente bajas. Las condiciones han generado cancelaciones masivas de vuelos, cortes de energía y estados de emergencia en múltiples estados, en un fenómeno que las autoridades meteorológicas describen como uno de los eventos más amplios de la temporada.

Adrián Sack, periodista argentino desde Atlanta, Estados Unidos, dialogó con el equipo de Creer o reventar y detalló que esta ola de frío, impulsada por una masa de aire ártico que se desplaza hacia el sur, ha traído condiciones peligrosas que afectan a decenas de millones de personas. La presencia de nieve, aguanieve y hielo ha complicado no solo la movilidad, sino también la infraestructura energética, con más de un millón de cortes de electricidad reportados en varios estados y advertencias de autoridades para evitar viajes innecesarios.

"Tenemos que lamentar 11 muertos confirmados", expresó.

Los servicios meteorológicos emitieron alertas por viento helado, acumulación de nieve y lluvia helada, mientras que varias localidades han declarado estado de emergencia para garantizar la atención a la población y la mobilización de recursos. Las temperaturas se encuentran muy por debajo de lo habitual para esta época del año, extendiendo los efectos del frío profundo y aumentando los riesgos de hipotermia y accidentes por el hielo en carreteras y superficies urbanas.

Este evento climático ha llevado al cierre de escuelas, a la interrupción de servicios de transporte público y a la cancelación de miles de vuelos, lo que ha provocado un impacto significativo en la vida diaria de millones de residentes. Las autoridades han pedido a la población que permanezca en interiores, utilice calefacción de forma segura y se prepare para continuar enfrentando las condiciones extremas durante los próximos días.