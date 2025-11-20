Estados Unidos implementará una VISA EXPRESS para ir al Mundial 2026

En un anuncio conjunto entre la Casa Blanca y la FIFA, el presidente Donald Trump señaló que los hinchas que sacaron entradas para el Campeonato Mundial de Fútbol tendrán “prioridad” para gestionar la visa para ingresar a Estados Unidos.

En diálogo con Nora Briozzo, en Nunca es tarde, la Fundadora de Visados Argentina, experta en gestión de visados a Estados Unidos, dio más precisiones respecto al FIFA PASS.

Milagros Alonso explicó que “van a tener prioridad en cuanto a la entrevista” pero aclaró que “eso no significa que la Visa sea otorgada sí o sí”.

A su vez, aclaró que "teniendo la visa para Estados Unidos, la visa para Canadá es más fácil" y sólo demanda un trámite.

El FIFA Priority Appointment Scheduling System, conocido como FIFA PASS, se trata de un programa temporario que impactará en forma directa a los argentinos que planean ver a la Selección que lidera Lionel Messi.

De hecho, los fanáticos albicelestes figuran séptimos en el ranking de solicitantes en la preventa de tickets para la competencia.

Esta decisión no implica que haya facilidades para conseguir la visa, sino que se trata de la posibilidad de gestionar de manera más acelerada una entrevista en la embajada norteamericana.

La demanda actual para visas de turismo y negocios (B-1/B-2) sigue siendo muy alta y, para obtener una cita, la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires puede demorar hasta 289 días.

Después de asistir a la entrevista consular y si la visa es aprobada, normalmente el pasaporte con la visa se recibe en un plazo de cinco a diez días hábiles.

Este periodo es similar tanto para visas aprobadas en primera solicitud como para quienes cumplen requisitos de renovación con o sin entrevista.