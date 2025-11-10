Estados Unidos: hubo acuerdo en el Senado y se levantará el cierre

Un grupo de senadores demócratas moderados llegó a un acuerdo con la administración de Donald Trump, allanando el camino para poner fin al cierre parcial del gobierno federal de EE. UU. más largo de la historia, que ya llevaba más de 40 días.

El periodista de Univisión, desde Texas, Ruperto Romero, en diálogo con Viva la Pepa, detalló que el Senado votó este lunes a favor de un paquete legislativo de financiación provisional, lo que representa un paso crucial para reabrir el gobierno.