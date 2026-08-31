Estados Unidos duplicará sus reservas con un acuerdo petrolero de 100 años con Venezuela

El presidente Donald Trump anunció un histórico convenio que otorga a Washington el control de 65.000 millones de barriles de crudo venezolano, tras negociaciones lideradas por Marco Rubio, Pete Hegseth y Delcy Rodríguez.

Por este tema, el politóloga, especialista en instituciones y métodos cuantitativos de investigación de la Universidad de Buenos Aires, Marina Lacalle, en diálogo con Segundo Round, sostuvo que "es un acuerdo con muchas aristas, de gran impacto político al interior de Estados Unidos y que seguro tendrá un impacto electoral en los comicios legislativos de comienzo de noviembre".

Lacalle, además, dijo que "el acuerdo también tendrá un impacto en todo el mundo, por fuera de Estados Unidos y Venezuela. Veremos cómo se comportará el cuerpo político del país caribeño, si la Asamblea lo aprueba, si no modifica la letra del acuerdo y respeta lo firmado. Todo es muy incierto".

Esta alianza geopolítica a largo plazo busca sustituir la producción local e importaciones de gobiernos distantes con un activo estratégico bajo control estadounidense durante un siglo.