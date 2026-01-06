Estados Unidos agradeció el apoyo de Argentina tras la captura de Nicolás Maduro

En un comunicado, se informó que el secretario de Estado, Marco Rubio, conversó con el canciller argentino, Pablo Quirno, para hablar sobre "el operativo policial específico en Venezuela el 3 de enero" que derivó en la detención del dictador venezolano Nicolás Maduro.

El secretario Rubio agradeció al canciller Quirno “la continua cooperación de Argentina para combatir el narcoterrorismo y fortalecer la seguridad en nuestra región", sostiene el texto difundido este martes por el gobierno estadounidense.

La difusión del diálogo telefónico fue realizada a través de la web oficial de la Secretaría de Estado norteamericana por el portavoz adjunto principal, Tommy Pigott.

Apenas enterado del procedimiento de "extracción" de Maduro de su residencia de la ciudad de Caracas, el presidente Javier Milei celebró la operación dirigida por Donald Trump.

Varios funcionarios argentinos también respaldaron el fin de la dictadura venezolana.