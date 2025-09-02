"Estado Mayor"; "es un programa que habla de las personas detras de los uniformes"

La capitán Sheila Lyall, oficial de la Fuerza Aérea Argentina, perteneciente al cuerpo de los servicios profesionales; es Licenciada en Comunicación Audiovisual, periodista y con experiencia en los medios de comunicación además de jefe de comunicación institucional del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

En diálogo con Andrea Bisso contó detalles del nuevo ciclo de Radio Nacional "Estado Mayor"; "es un programa que habla de las personas detras del uniforme"

Lyall contó cómo surgió la idea de hacer un programa de radio, a veces uno no busca ciertos caminos y sin querer se van abriendo delante de uno, gracias a un programa que tenemos con la gente de LRA 36 Radio Nacional Arcángel San Gabriel, en la Base Esperanza de la Antártida Argentina y comenzamos a pensar en hacer este programa.

"A las Fuerzas Armadas le costaba llegar al público; las tareas de las Fuerzas Armadas son silenciosas pero muy importantes para el bien común del país; y así se planteó la idea de difundir esas actividades que hacen a la seguridad nacional, tanto en tierra, como en el aire y en el mar".