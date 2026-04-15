ENTREVISTA A PAOLA FURGIUELA Y JULIETA MÉNDEZ

15/04/2026

Esta semana comienza el Salón del Alfajor 2026 en la ciudad de Escobar

El Salón del Alfajor 2026 se celebrará del 17 al 19 de abril en el Predio Nacional de la Flor, en Escobar, con entrada libre y gratuita en el horario de 12:00 a 20:00. El evento reunirá a más de 100 expositores de todo el país, quienes participarán en una competencia para elegir al mejor alfajor artesanal e industrial, mientras que el público podrá disfrutar de charlas técnicas, clases en vivo y un espacio dedicado a los más chicos con talleres de "mini alfajoreros".

 

Por este tema, la emprendedora de Dal Mio Cuore Alfajores, Paola Furgiuela, en diálogo con 100% Nora, adelantó que "estos eventos sirven para que la gente que concurra pueda degustar una gran variedad de alfajores; por ejemplo, uno de  malbec que ofrecemos nosotros".

Por su parte, emprendedora de Zendem, Julieta Méndez, dijo que "nuestra propuesta es familiar; tenemos 25 variedades, entre ellos una versión de alfajor de dulce de leche y queso sardo".

El gran atractivo de esta edición será la elaboración de un alfajor gigante de 200 kilos con forma de flor, cuyo pesaje y corte se realizará el domingo 19 para repartir más de 1000 porciones entre los asistentes.