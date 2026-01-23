"Esta obra se distingue porque es distinta. La gente dice que está viendo cine en el teatro"

Carla Ruiz, en el programa de Nora Briozzo 100% Nora, conversó con la actriz que se encuentra en Córdoba presentando “El cuarto de Verónica”, tras años de giras por el país, temporadas en la porteña calle Corrientes y la balnearia Mar Del Plata.

Silvia Kutika protagoniza la obra de suspenso y thriller junto a Fabio Aste, en el Teatro Candilejas de Villa Carlos Paz hasta el 8 de febrero mientras que, desde el 18 de febrero, desembarcará en el Paseo La Plaza.

“Arrancamos el 2 de enero y nos vamos a quedar hasta el 8 de febrero. Nos faltaba venir a Carlos Paz, lo teníamos pendiente”. "Esta obra se distingue porque es absolutamente distinta. La gente agradece mucho eso".

“Está hermosa la ciudad, ahora hay mucha gente, la temporada es bien bonita”, señaló la actriz en referencia a la ciudad cordobesa.

“Es nuestra décima temporada. La obra angelada, de suspenso y misterio, es más bien cinematográfica. La gente dice que está viendo cine en el teatro”.

El elenco, además de Kutika y Aste, también está integrado por Tania Marioni y Adrián Lázare.

"Mis compañeros son de fierro", concluyó la actriz.

Por otro lado, Kutika adelantó que desde marzo iniciará una gira con la obra "Al fin y al cabo es mi vida".