"Está muy bueno transferir lo que nos llegó cuando teníamos 20 años"

El tecladista, empresario, arquitecto y cocinero Fabián "Zorrito Von" Quintiero, conocido por su paso por Suéter, Soda Stereo, Los Ratones Paranoicos y algunas formaciones para Charly García en su etapa solista, rememoró su trayectoria por el mundo de la música y valoró que, hoy en día, él y sus colegas puedan "transferirle a gente nueva" lo que los atravesó en su juventud.

"Está muy bueno que a esta altura podamos acercar eso que nos llegó cuando teníamos 20 años. Yo entré a la banda de Charly con esa edad y recibí todo ese tsunami de parte de él", contó en diálogo con Nicolás Pauls sobre aquella primera experiencia junto al autor de "Nos siguen pegando abajo", que duró entre 1987 y 1995 y tuvo un gran impacto en su formación artística.

En ese sentido, Quintiero aseguró haber "sido un espectador de esa música" y que era fanático de Charly en su época con Serú Girán y de Luis Alberto Spinetta con Spinetta Jade, a quienes iba a ver al estadio Obras: "En esos años estaba la ilusión de algún día poder traspasar el control y entrar al camarín de ellos, o de Pappo y de todos los que seguía. Ahí empecé a tocar con Suéter y me acerqué bastante, hasta que vino la oportunidad con Soda Stereo", agregó sobre aquel momento.

"Era una banda nueva, y después de unos cuantos shows donde tocaba dos o tres temas, un día Gustavo (Cerati) me dijo 'mirá, queremos que vengas a todos y que toques en todos los temas'. Él era el jefe, el jefe técnico, el jefe musical, el líder de la banda. Era el que tenía bien claro el sonido de la banda y era muy exigente", recordó sobre el vínculo con el músico fallecido en 2014.

Dos años después, en 1987, cambió de rumbo cuando le llegó "la oportunidad de entrar a la Selección con Charly": "Me llamó (el baterista Fernando) Samalea una tarde y me dijo 'tenés que estar a la tarde en su casa, en Coronel Díaz y Santa Fe, que vamos a tocar 'Demoliendo hoteles' sin ensayar. Me tuve que tirar a la pileta sin agua, pero la verdad es que fue la alegría más grande de toda mi existencia", afirmó.

En tanto, sobre su presente con el proyecto Beats modernos, que conforma junto a Samalea y Rosario Ortega en honor a la obra de García, comentó que se armó "como un combo" para el que llamaron a "amigos y jóvenes de la música" con los que tuvieron la oportunidad de presentarse en octubre pasado en el teatro Vorterix.

"Reventó y la gente se fue contenta, se fue flasheada. Era difícil porque nosotros tocamos muchos años con Charly y esta vez él no estaba para tocar en ese show. Entonces no era sencillo, pero nos gusta mucho tocar sus temas. Yo me la paso tocando en todos lados. Le metimos con todo y es muy lindo", concluyó.