“Esta fiesta creció de menor a mayor y el Estado no podía no ser parte”

Este martes, en Punto de Encuentro, el Subsecretario de Deporte y Juventud de la Municipalidad de la Capital, Guillermo Perna, dio detalles sobre la Fiesta de Buzos 2021. Este evento volverá a llevarse a cabo después de la pandemia y fue una gran noticia para los estudiantes, que podrán presentar sus buzos y coreografías en el Estadio Bicentenario.

En esta línea, Perna explicó: “Por la pandemia, no se pudo realizar en 2020. Es una fiesta que creció de menor a mayor y el Estado no podía no ser parte de eso. Tratamos de acompañarlos para disfritar el Día del Estudiante de la Mejor Manera. Pudimos retomar la actividad en agosto y hoy estamos lanzando la Presentación de los Buzos 2021”.

Sobre el Estadio Bicentenario, lugar donde se desplegará esta iniciativa, sostuvo: “Si bien no está en su capacidad al 100%, tiene un gran avance en su reparación y mantenimiento. Pudimos comenzar a usar la parte de la platea, que era lo acorde, teniendo en cuenta la pandemia y que es al aire libre”.

“Fueron los más golpeados por la pandemia por el encierro y no poder planificar su remera, su buzo y su cena. Esto los vuelve a juntar y podrán disfrutar de armar su coreografía. No es una competencia”, agregó.