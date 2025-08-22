Espert supera por más de 6 puntos a Taiana para elecciones de octubre, según una encuesta

Martín Bazan, subdirector de CB Consultora Pública, reveló detalles de una encuesta que muestra que en la provincia de Buenos Aires la lista de diputados nacionales de La Libertad Avanza encabezada por el economista aventaja por 37,9 a 31,5 a la que lidera el excanciller kirchnerista.

“Según los resultados de esta encuesta, realizada entre el 18 y el 19 de agosto el candidato de Fuerza Patria arranca con un alto nivel de desconocimiento, cercano al 40 por ciento, en tanto que Espert tiene solo el 15 que no sabe quién es”, explicó el consultor en una entrevista con Viva la Pepa , por Radio Nacional.

Al margen de esta polarización, se ubican Florencio Randazzo, de Provincias Unidas, con el 8,8 por ciento; Fernando Burlano, con el 4,4; Nicolás del Caño, de la Izquierda, con 3 puntos; el intendente de Esteban Echeverria, Fernando Gray, con 1,7; Santiago Cuneo, con 1,4; Juan López, de la Coalición Cívica, con 1,1 y Eugenia Talerico, con 1.

“Hoy LLA tiene casi ningún diputado en la provincia de Buenos, por lo que todo sería ganancia y la polarización le sirve mucho más; en tanto que la lista de Provincias Unidas, formada a partir del acuerdo de algunos gobernadores, no parece ser alternativa viable para esta elección, pero hay que estar atentos a las elecciones de medio término”, agregó.

Dijo que Randazzo le sacaría más puntos al peronismo que a La Libertad Avanza”, y que “ésta última fuerza contiene a mucho de lo que fue Juntos por el Cambio”, comentó.

“LLA logra mantener su núcleo y con eso parece alcanzar contra al peronismo que se viene desgranando y no sabiendo aprovechar algunos errores no forzados del Gobierno Nacional.

Todavía existe un nivel de desconfianza sobre la oposición, que no encuentra una figura”, cerró.