"Espero que la avalancha de 'hate' termine cuando la efervescencia del Mundial haya pasado"

El presidente del Club Argentino en Madrid, Adrián Varela, dialogó con el equipo de Korol en el aire y relató la historia de la institución que fundó hace tres años en Alcalá de Henares junto a su socio Gustavo. El dirigente explicó que el proyecto nació con el objetivo de establecer un club con identidad argentina dentro del sistema federado español.

No obstante, consultado sobre la final del Mundial entre Argentina y España, Varela admitió que le tocó vivirla en el "epicentro de la tormenta" al estar radicado en Madrid. Afirmó que la capital española fue el lugar donde más resistencia encontró debido a la fuerte idolatría madridista y la rivalidad histórica con Messi.

"Lamentablemente la hemos sufrido porque perdimos en buena ley", reconoció el dirigente sobre el resultado del encuentro mundialista. Expresó que, tras la derrota, el equipo debió soportar un clima de hostilidad que no se correspondía con la excelente relación que mantenían previamente ambas comunidades.

El presidente del club lamentó profundamente la "avalancha de hate" que comenzó a circular en redes sociales tras el partido decisivo. Manifestó que, hasta hace apenas un mes, el trato y la convivencia entre argentinos y españoles en el país era óptima y de respeto mutuo.

Varela manifestó su deseo de que la efervescencia y las tensiones del torneo pasen pronto para que todo vuelva a la normalidad. Aseguró que el club seguirá trabajando para viralizar su propuesta y unir a los compatriotas a través del deporte, más allá de los resultados.