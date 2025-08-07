Esperan más nacimientos de yaguareté en los próximos meses

Magalí Longo integra la Fundación Rewilding Argentina y es coordinadora de Conservación en San Alonso – Proyecto Iberá

Es responsable de coordinar los trabajos de reintroducción de especies en San Alonso (Parque Iberá, Corrientes) los cuales incluyen al venado de las pampas, oso hormiguero gigante, pecarí de collar, yaguareté y nutria gigante.

En diálogo con el equipo de Viva la Pepa contó detalles de las actividades que realiza y de cómo se hizo la reinserción de la hembra que hace pocos meses tuvo cría, conformando el primer nacimiento registrado en 30 años en el país.

Recordó por qué el Yaguareté está en la lista crítica de especias en peligro de extinción y reveló que el equipo que trabaja en el cuidado de esta y otras especies, espera con entusiasmo nuevos nacimientos en los próximos meses.