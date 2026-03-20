Esperan abrir 100 tiendas Miniso en el país en los próximos cinco años

Así lo anunció el gerente de Marketing de Miniso, Carlos Jamardo, en diálogo con Nico Yacoy en el programa Primer Round de Radio Nacional.

“Ya estamos con obras en dos tiendas, uno en Florida y otro en un shopping de Saavedra; y esperamos terminar el año con ocho tiendas”, explicó.

En estas tiendas se pueden encontrar juguetes, tecnología, cosmética, “productos de muy buena calidad a un precio accesible”, enfatizó.

La cadena de origen oriental Miniso posee 7.300 tiendas en todo el mundo. “Argentina era el país que faltaba”, afirmó y consideró que “ahora es el momento propicio”. Y el año próximo esperan lanzar la tienda online.