"Esperamos a León XIV con un corazón inquieto como el de San Agustín"

Fray José Galvis Bonilla, director de la Biblioteca Agustiniana de Buenos Aires, conversó con el equipo de Nico Yacoy por Radio Nacional sobre la visita del Prior General Fr. Robert Prevost (hoy León XIV) en 2004.

"En su momento el Prior General de la Orden, Robert Francis Prevost nos visitó en el marco de un Congreso sobre San Agustín, y el 28 de agosto de 2004 hizo la bendición y la inauguración de la Biblioteca Agustiniana", recordó.

"Tenemos un corazón inquieto como el de San Agustín y deseamos poder saludarlo. Entendemos que es una visita acotada, pero el deseo está y esperamos poder encontrarlo", dijo.