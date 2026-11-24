Un grupo de profesionales del ámbito académico, científico y clínico envió una carta formal al Senado de la Nación para apoyar el reclamo de la Conferencia Episcopal Argentina y exigir una regulación más estricta sobre las plataformas de apuestas online. El documento, impulsado por referentes como Lucía Fainboim, Victoria O’Donnell, Federico Pavlovsky, Pablo Boczkowski y Matías Dalla Fontana, advierte sobre la necesidad urgente de poner límites legales ante el avance de la ludopatía digital en el país.

Por este tema, el coordinador de comunicación institucional de “Faro Digital” y docente sobre Salud Digital, Santiago Stura, en diálogo con Segundo Round, aseguró que "es un tema que nos ocupa hace más de 3 años. El objetivo es construir la mejor ley posible. La situación de nuestros jóvenes es muy delicada y las ofertas de apuestas online sigue creciendo".

Stura, además, sostuvo que "se está dando un proceso de naturalización por parte de los jóvenes hacia los sitios de apuestas online. La publicidad permanente, en los distintos medios, generó su aceptación masiva. Por eso hay que avanzar en la regularización de la publicidad".

En su presentación, los especialistas alertaron sobre lo que describen como una "tormenta perfecta" que facilita la existencia de "un casino en el bolsillo de cada adolescente", impulsada por la hiperconectividad temprana, el uso naturalizado del dinero en billeteras virtuales y las agresivas campañas de publicidad y patrocinios.

Asimismo, señalaron que este fenómeno se agrava en un contexto de deterioro de la salud comunitaria, marcado por el sedentarismo, la soledad y la pérdida de integralidad en la vida familiar.