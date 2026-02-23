Especial: Los abuelos de la nada

La emisión en español de Radiodifusión Argentina al Exterior presentó un programa especial dedicado a Los Abuelos de la Nada, una de las bandas fundamentales del rock argentino. Conducido por Juan Sixto, el ciclo recorrió los orígenes del grupo en 1967, bajo el impulso creativo de Miguel Abuelo, y su renacimiento en los años ochenta, en plena transición democrática.

El programa analizó el impacto cultural de discos como Vasos y besos y canciones emblemáticas como “Mil horas”, destacando su aporte a la renovación estética y sonora del rock en castellano.

Además, contextualizó su historia en el marco social y político de la época, y subrayó cómo la banda logró interpretar el clima de una generación que buscaba expresión y libertad.