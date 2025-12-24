Especial de Nochebuena: Tradiciones y recetas navideñas

Carolina Balverdi y Érika Sotomayor proponen recorrer toda nuestra geografía a través de un viaje que conecta historias, sabores y lugares.

En la víspera de Nochebuena y Navidad, recorrieron distintas tradiciones propias de esta festividad y las comidas características en varias regiones del país.

En ese marco, conversaron con el profesor Atilio Martínez, director del Coro de Navidad de La Quiaca sobre villancicos propios de las fiestas navideñas en la ciudad más norteña argentina.

“Nos juntamos a cantar y preparar las canciones navideñas para amenizar las fiestas en la ciudad y, sobre todo, musicalizar las celebraciones”. “Es un grupo de canto, abierto, ensayamos todos los días, nos juntamos a cantar y tratamos de hacerlo de la mejor manera posible”. “La navidad en La Quiaca es bastante importante, es un acontecimiento religioso y muy cultural”.

También, en Comer, Beber y Viajar dialogaron con Rodrigo Romero, enólogo de la Bodega Pascual Toso, en Barrancas, provincia de Mendoza, sobre las diferencias de los espumantes y sus métodos de producción, entre otros aspectos.

“Muy feliz de terminar un año largo pero lindo, Pascual Toso cumplió 135 años asique estuvimos de festejo hasta ahora”.

Anticipó los proyectos para 2026 y, en ese sentido, indicó que "seguimos trabajando para buscar cosas nuevas y con bajo alcohol", también.

Por otro lado, charlaron con la cocinera Ale Temporini, especialista en recetas sin gluten, que nos dio consejos de comidas fáciles y saludables.