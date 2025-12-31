Especial Año Nuevo: ¿Cómo se vive en la Antártida la llegada del 2026?

Carolina Balverdi y Érika Sotomayor proponen recorrer toda nuestra geografía a través de un viaje que conecta historias, sabores y lugares.

En esta oportunidad, elegimos dos destinos de nuestro país para conocer cómo reciben el año nuevo.

Uno de ellos es el continente blanco, desde donde nos habla el Teniente Coronel Fernando Sosa, jefe de la Base Conjunta Esperanza en la Antártida Argentina, y nos cuenta cómo es pasar las fiestas allí.

“Lo particular es que en esta época es todo el tiempo de día”, con lo cual, reciben el año nuevo “a plena luz del día”.

“Acá los primeros días uno se pasa de vuelta y sigue, si no presta atención al reloj porque además hay mucho que hacer”, explicó.

“Hay distintos tipos de menú de comida que preparan en Buenos Aires nutricionistas y médicos”, algo que no escapa a la cena de fin de año.

“Se busca que estemos ambientados a lo que hacemos normalmente en nuestras casas, y acá en esta pequeña comunidad, lo disfrutemos a pleno con las mismas costumbres que tenemos siempre con la familia”.

“El mayor deseo es que los 58 que vamos a ser este año nos llevemos de la mejor manera porque la convivencia es acá el éxito de una campaña antártica”, expresó, “que podamos disfrutar en familia, trabajando y haciendo la soberanía en esta base para nuestro país”.

Por otro lado, Comer, beber y viajar dialogó con Silvia Carolina Ramos, directora de Turismo y Cultura de Capioví, provincia de Misiones.

Además de contarnos cómo nació la idea de decorar el pueblo para las fiestas, nos enumeró algunas de las propuestas que ofrece como destino turístico.

Capioví “es una localidad pequeña de cerca de 8 mil habitantes en la provincia”, explicó.

La idea de emplear la decoración para ciertas fechas surgió “hace 17 años de un grupo de papás, niños y catequistas”.

“La gente queda encantada, buscamos dejar un mensaje de paz y esperanza”, admitió.