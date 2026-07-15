España vs Francia: Jorge D' Alessandro de "El Chiringuito" analizó la victoria de la Selección española

El ex futbolista argentino y hoy comentarista deportivo Jorge D' Alessandro "El Chiringuito" analizó la victoria de la Seleccón española frente a la Selección inglesa por 2 a 0 de ayer, en semifinales del Mundial 2026.

"España fue aplastante, y sacó todas las carencias del fútbol francés, Yo lo venía diciendo, me parecíka un equipo vulnerable. Ese equipo ayer fue ridiculizado en la gran catástrofe del medio campo, donde le comió la tostada el equipo español", opinó.

El Chiringuito en la entrevista calificó al mediocampo del equipo español como "el mejor del mundo" y aclaró "de eso no cabe duda". "Ahí España tiene 5 ó 6 jugadores muy competitivos", agregó.

Sobre el partido que esta tarde tendrá que jugar la Selección Nacional frente a la Selección inglesa, D' Alessandro dijo: "Yo soy continuista. Mantengo la tesis del equipo que te ha llevado a la gloria. Si en este momento se ha apostado por ella, hay que morir con ella".