España: Nuevo terremoto en Granada refuerza la hipótesis de un "enjambre sísmico"

El jefe de Informativo de Cadena Cope en España Juan de Dios Jerónimo Fernández en diálogo con el equipo de Nico Yacoy por Radio Nacional se refirió a la sucesión de varios movimientos sísmicos que se han dado tanto en la capital como en la provincia de Granada.

"Después del terremoto del pasado 15 de agosto, que fue de más de 5 en la escala y de una intensidad grande, se puede hablar de un enjambre sísmico. Esta mañana hemos tenido un terremoto de 4,7 hasta varias réplicas. Y esto está ocasionando daños en edificios, como caída de cornisas y de elementos interiores", mencionó.

El periodista advirtió que se ha tenido que cerrar el monumento de La Alhambra esta mañana por "prevención". "Ahora mismo hay técnicos de la Universidad de Granada y de la administración andaluza, que están examinando cuáles pueden ser los daños que puede haber sufrido este sitio. También se han cerrado distintas iglesias y otros monumentos. Se ha invitado a sus empleados a volver a casa cuanto antes para evaluar los posibles perjuicios que pueden haber ocurrido en sus viviendas", agregó.