España debate la prohibición del acceso de menores de 16 años a redes sociales

La decisión de restringir el acceso de menores a las redes sociales en España abrió un fuerte debate sobre los límites entre protección, educación y derechos digitales. La medida generó posiciones encontradas entre especialistas, familias y organizaciones vinculadas a la infancia.

Mariela Reimann, directora de Chicos.net y especialista en ciudadanía digital, dialogó con el equipo de Ramos generales y analizó el impacto de este tipo de iniciativas, poniendo el acento en la necesidad de políticas integrales que no se basen únicamente en la prohibición. Además, subrayó que todavía no se sabe cómo se implementaría esta medida.

"Lo que dicen algunas organizaciones es que los que más se van a ver afectados por este tipo de prohibiciones son chicos que encuentran un apoyo y un soporte en las redes sociales porque están alejados geográficamente, porque están más aislados o porque son migrantes, que hoy pueden socializar a través de las redes y sin eso van a quedar más desprotegidos", explicó.

Desde distintos sectores se advierte que restringir el acceso no siempre garantiza mayor seguridad y que el desafío pasa por educar en el uso responsable de la tecnología. Modelos que incluyan a familias, escuelas, Estados y empresas tecnológicas aparecen como alternativas para acompañar a niños y adolescentes en su vida digital.

El debate se inscribe en un contexto global de preocupación por el impacto de las plataformas digitales en la salud mental, la privacidad y el desarrollo de los menores, y plantea la necesidad de respuestas que combinen regulación, educación y acompañamiento.