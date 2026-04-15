España: Begoña Gómez, la primera dama, imputada por corrupción y tráfico de influencias

Javier Negre es periodista de La Derecha Diario y fundador de EDATV.news y en diálogo con el equipo de Primer Round por Radio Nacional dio los últimos detalles sobre el caso de Begoña Gómez, la esposa del presidente de España Pedro Sánchez , a quien la justicia española ha imputado por cuatro delitos, incluidos malversación y tráfico de influencias.

"Begoña Gómez es la primera dama y para que se entienda es que como si en el caso del presidente argentino tuviera una pareja, y la misma firmase cartas de recomendación para empresas de minería, de energía o economía y luego licitan con el Estado y se llevan los contratos aún siendo los menos calificados. Además usa fondos y asesores públicos, que pagamos todos, para sus labores empresariales y captar dinero", mencionó. Y en ese sentido agregó: "Gómez está investigada por tráfico de influencias, por presunta corrupción, por malversación de fondos públicos. Y sigue viajando porque se niega a entregar el pasaporte a la Justicia".

"Es una vergüenza que los españoles tengamos que soportar este grado de corrupción. Aunque es cierto que ellos juegan con la habilidad de enfrentarse al presidente Trump, de hablar de la guerra de Irán o de Palestina, para desviar el tema de atención. Y no solo para no hablar de Begoña Gómez, sino para tampoco hablar del hermano de Sánchez, también acusado de corrupción", agregó Negre.