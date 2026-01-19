España: ascienden a 39 los muertos por el choque entre dos trenes de alta velocidad

Al menos 39 personas murieron y hay decenas de heridos de gravedad tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Córdoba, sur de España. Así lo informó la prensa española.

Desde Málaga y en comunicación con el equipo de Creer o reventar, el periodista Marcelo Sanfelice dio detalles al respecto y señaló que el accidente ocurrió cuando un tren de la empresa operadora Iryo que venía de la ciudad de Málaga con dirección a Madrid descarriló e invadió la vía contigua por la que circulaba otra formación de la estatal Renfe Alvia (capaces de adaptarse tanto a vías de alta velocidad como a convencionales) que realizaba el trayecto Madrid-Huelva, y que también descarriló.

Los últimos tres vagones del tren de Iryo descarrilaron e invadieron las vías por las que circulaba la otra formación. Varios pasajeros quedaron atrapados.